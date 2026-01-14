L' Albergheria cambierà volto countdown per il recupero | più ordine nel mercato dell' usato e nuova viabilità

Il Comune ha assegnato i lavori di riqualificazione dell'Albergheria, segnando un passo importante per il miglioramento del quartiere. Il progetto prevede un riordino del mercato dell'usato e una nuova viabilità, con lavori che dovrebbero iniziare entro la fine del mese e concludersi in circa quattro mesi. Un intervento volto a valorizzare l'area e a migliorare la qualità della vita dei residenti e dei visitatori.

