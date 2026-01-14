L’AI ha già generato 800mila contratti | così cambia il mercato legale Heu la piattaforma made in Napoli

Da ildenaro.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale sta trasformando il settore legale, un campo storicamente poco automatizzato. Con oltre 800.000 contratti generati finora, piattaforme come Heu, nata a Napoli, dimostrano come l’AI possa influenzare i processi e le pratiche quotidiane degli studi legali, offrendo nuove opportunità di efficienza e innovazione. Un cambiamento che, seppur graduale, si sta affermando come parte integrante del mercato legale.

Nel settore legale, tradizionalmente uno degli ambiti meno esposti all’automazione, l’ intelligenza artificiale sta iniziando a produrre effetti misurabili. In Italia, una piattaforma che applica l’ intelligenza artificiale alla gestione contrattuale ha già consentito la creazione e la firma di circa 800 mila documenti, tra assunzioni, accordi commerciali e partnership. Un dato che segna un punto di svolta nell’utilizzo dell’IA per attività giuridiche operative e che si inserisce in un mercato, quello dei servizi legali, destinato a raggiungere i 19,2 miliardi di euro nel 2025, con circa 239 mila professionisti attivi, secondo IBISWorld. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Mercato Napoli, Lucca ai saluti? Già scelto il sostituto!

Leggi anche: Mercato, il Napoli cambia registro a gennaio: cos’ha deciso De Laurentiis

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.