L’AI ha già generato 800mila contratti | così cambia il mercato legale Heu la piattaforma made in Napoli

L’intelligenza artificiale sta trasformando il settore legale, un campo storicamente poco automatizzato. Con oltre 800.000 contratti generati finora, piattaforme come Heu, nata a Napoli, dimostrano come l’AI possa influenzare i processi e le pratiche quotidiane degli studi legali, offrendo nuove opportunità di efficienza e innovazione. Un cambiamento che, seppur graduale, si sta affermando come parte integrante del mercato legale.

Nel settore legale, tradizionalmente uno degli ambiti meno esposti all'automazione, l' intelligenza artificiale sta iniziando a produrre effetti misurabili. In Italia, una piattaforma che applica l' intelligenza artificiale alla gestione contrattuale ha già consentito la creazione e la firma di circa 800 mila documenti, tra assunzioni, accordi commerciali e partnership. Un dato che segna un punto di svolta nell'utilizzo dell'IA per attività giuridiche operative e che si inserisce in un mercato, quello dei servizi legali, destinato a raggiungere i 19,2 miliardi di euro nel 2025, con circa 239 mila professionisti attivi, secondo IBISWorld.

