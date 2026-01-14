Il Como ha manifestato interesse per il centrocampista dell’Hammarby, Lahdo. Questa proposta rappresenta un possibile passo per rafforzare la rosa e consolidare il progetto sportivo. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe aprire nuove opportunità per entrambe le parti, mantenendo alta l’attenzione sui futuri sviluppi. La società lariana prosegue nel suo percorso di crescita, valutando attentamente ogni possibilità di rafforzamento.

Lahdo Como: i lariani ci provano per il centrocampista dell'Hammarby! Tentazione di queste ore, svelati i dettagli Il Como continua a guardare al futuro con ambizione e lungimiranza. La società lariana ha messo nel mirino uno dei talenti più cristallini del calcio scandinavo. Il nome nuovo sul taccuino della dirigenza è quello di Adrian Lahdo.

Lahdo Como: tentativo dei lariani per il centrocampista dell'Hammarby! Suggestione a sorpresa di queste ore, tutti i dettagli

