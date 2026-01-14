L’agente di Arena | Antonio è un grande professionista Nessuno deve caricarlo di pressione

Antonio Arena, giovane talento del Torino, ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia, ristabilendo temporaneamente la parità. Il suo ingresso in campo ha mostrato un’ottima personalità, sottolineando il suo potenziale. L’allenatore ha evidenziato la professionalità di Antonio, sottolineando l’importanza di non mettere pressione su di lui. Un passo importante nel percorso di crescita di un promettente calciatore del settore giovanile.

L’unica nota positiva del ko subito dal Torino in Coppa Italia è stata la rete del 16enne Antonio Arena, autore del momentaneo 2-2 dopo pochi secondi dall’ingresso in campo. Dopo questo exploit, l’agente del giocatore ha parlato a Sportmediaset: “Siamo felicissimi e orgogliosi, ma anche consapevoli che si tratta del primo step. C’è tanto lavoro da fare. Antonio è un ragazzo e un professionista incredibile. Ha una spiccata intelligenza emotiva, umile, lavoratore. Ricorda il nostro Kayode per applicazione e mentalità. Ha proprio la testa per diventare un calciatore di alto livello”. L’agente ha poi terminato: “ La speranza è che nessuno lo carichi di pressione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

