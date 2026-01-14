Ladri in villa e occupanti abusivi | dieci arresti durante controlli ad Alto impatto

Durante controlli mirati a San Vito dei Normanni, sono stati eseguiti dieci arresti: due ladri sorpresi in flagranza di furto in una villa, cinque tunisini per occupazione abusiva e altri tre per pene definitive. L'intervento ha consentito di contrastare attività illecite e garantire maggiore sicurezza nel territorio.

SAN VITO DEI NORMANNI - Due ladri colti in flagrante durante un furto in villa, cinque cittadini tunisini arrestati per occupazione abusiva di un'abitazione e tre persone arrestate per l'esecuzione di pene definitive. Questo il bilancio dell'operazione "Alto Impatto" condotta dai carabinieri.

