Ladinetti, elemento importante del club, non è stato incluso nella lista dei 23 convocati per la trasferta di Arezzo. La sua assenza ha suscitato alcune riflessioni tra tifosi e addetti ai lavori, considerando il ruolo che ricopre in squadra. Rimane da capire le ragioni di questa scelta e le possibili implicazioni per il futuro del giocatore e del club.

Nella lista dei 23 convocati per la trasferta di Arezzo ha fatto sensazione l’assenza di Riccardo Ladinetti. Il regista del Pontedera però non era squalificato né infortunato. Non è stato convocato “semplicemente“ perché società e staff non lo hanno visto concentrato a dovere durante questi giorni e quindi hanno ritenuto di non aggregarlo. Una decisione forte nei confronti di quello che probabilmente è il calciatore in rosa con più qualità tecniche, ma che sembra non voglia più restare. Il ragazzo, che ha compiuto 25 anni il 20 dicembre scorso e che è al terzo campionato non consecutivo al Pontedera, sarebbe infatti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ladinetti è un grattacapo per il club. Non convocato e pronto a partire

Leggi anche: Il recupero di Palazzo Ghibellino pronto a partire entro l’anno

Leggi anche: Il Barcellona è preoccupato della gestione di Yamal: Mendes convocato dal club per parlare col calciatore