L’addio a Renzo Benesperi in tanti all’ultimo saluto Ha lasciato il segno

Lunedì a Pistoia si sono svolti i funerali di Renzo Benesperi, figura apprezzata e stimata nel territorio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che lo ricordano come un uomo dai valori autentici. Il suo ricordo rimarrà vivo tra chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, testimonianza di una persona che ha lasciato un segno sincero e duraturo nella comunità.

Pistoia, 14 gennaio 2026 – “Ci ha lasciato un uomo vero, dai valori rari. Non solo un amico ma un compagno di avventure e di vita”. Con queste parole, e non senza un velo di emozione, don Paolo Palazzi ha ricordato Renzo Benesperi, pioniere del vivaismo pistoiese, scomparso domenica scorsa a 79 anni. Nel pomeriggio di ieri, nella Chiesa della Misericordia di via del Can Bianco, è andato in scena l’ultimo saluto a colui che per tanti anni, dal 1993, è stato segretario generale dell’associazione internazionale produttori del verde ’Moreno Vannucci’. Una figura di assoluto riferimento per il mondo vivaistico locale, capace di portare a Pistoia ben tre Presidenti della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

