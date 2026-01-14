L' accordo tra Apple e Google fa discutere Ma perché?

L’accordo tra Apple e Google ha suscitato diverse opinioni e discussioni. Ma quali sono le ragioni di questa attenzione? Spesso si parla di problemi e controversie legate alle scelte delle due aziende, che influenzano utenti e mercato. In questo testo, analizzeremo i motivi di queste critiche, cercando di comprendere come, nonostante le difficoltà, Apple continui a mantenere la sua posizione nel panorama tecnologico.

Ma che problemi ha la gente con Apple? Come fa, sbaglia (e intanto continua a essere Apple, e vi dico perché). Scandalo di ieri: concluso l'accordo tra Apple e Google, Siri verrà smantellata e sotto ci sarà Gemini. Perfetto, qual è il problema? Ok, Apple ha fatto un passo falso con Apple Intelligence (un vero flop con Siri che paradossalmente è diventata più scema), lanciata in pompa magnissima che se l'avesse vista Steve Jobs sarebbe arrivato da Tim Cook con un bazooka. Ora sono corsi ai ripari, e per una ragione banale: tutti a accusare Apple di essere rimasta indietro con l'AI rispetto agli altri, senza considerare che c'è una ragione semplice: gli altri dispositivi sono aperti e inglobano tutto, a scapito della sicurezza, mentre la sicurezza per Apple è tutto.

