L’abito in pelle | anatomia di una seduzione silenziosa
L’abito in pelle rappresenta un elemento di stile che, nel tempo, ha attraversato diverse interpretazioni e contesti. Spesso associato a sottoculture, il suo uso nel guardaroba formale è stato a lungo considerato insolito. Questa introduzione analizza l’evoluzione del capo in pelle, evidenziando come la sua presenza possa essere interpretata come una scelta di eleganza sobria e consapevole, lontana da mode effimere o sensazionalismi.
Life&People.it Per lungo tempo l’ingresso della pelle nel guardaroba formale è stato considerato un tabù, un’intrusione riservata alle sottoculture. Oggi, al contrario, quel confine si sgretola ed il materiale più provocatorio della storia del costume siede comodamente nei salotti dell’alta borghesia, riscrivendo i codici del daywear. L’ abito in pelle è cambiato abbandonando l’immaginario gotico e spigoloso per abbracciare una dimensione liquida e avvolgente indossando i panni di un nuovo classico insospettabile. È l’evoluzione naturale del materiale, che sceglie drappeggi liquidi e tagli sartoriali per raccontare una femminilità consapevole. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Leggi anche: L’abito in pelle: anatomia di una seduzione silenziosa tra drappeggi liquidi e bon-ton
Leggi anche: L'attrice ha sfilato sul tappeto rosso dei Critics' Choice Awards, in California, con un abito Lavin che è pura seduzione anni Venti
Per la pelle Abito 89€-30%=62€ Collana 22€ Ci vediamo in negozio AGubbio, via Matteotti 43 (PG) Oppure, puoi acquistare on line: ss s 3333572548 SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA #saldi #sales #shopping #dafn facebook
#lenotizieinpositivo di Ondawebtv La pelle che abito, al Nostos Teatro di Aversa un workshop x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.