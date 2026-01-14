L’abbraccio liberatorio e l’emozione di mamma Marina Di Guardo Il primo grazie di Chiara Ferragni è per la made il suo pilastro

Chiara Ferragni esprime la sua gratitudine a mamma Marina Di Guardo, riconoscendola come il suo principale punto di riferimento. A Milano, il 14 gennaio 2026, l’emozione dell’abbraccio tra madre e figlia ha segnato un momento di grande significato, sottolineando il valore di un legame solido e autentico. Un gesto semplice, ma carico di affetto e riconoscenza, che testimonia l’importanza delle radici familiari nel percorso di Chiara.

Milano, 14 gennaio 2026 – Il primo abbraccio è stato per lei, mamma Marina Di Guardo, il suo pilastro. Che dopo la deflagrazione del caso Pandoro è sempre stata al suo fianco, senza nessun tentennamento. è stata proprio la famiglia il rifugio di Chiara Ferragni, oggi assolta dal tribunale di Milano dall'accusa di truffa aggravata  per il pandoro gate. Marina Di Guardo, 64 anni, è da sempre un punto di riferimento imprescindibile per Chiara, la sua primogenita, e per le sorelle minori, Francesca (36 anni) e Valentina (33 anni). L'influencer ha sempre spiegato che la madre l'ha sempre incoraggiata, sostenendola nella realizzazione dei suoi sogni e dei suoi progetti.

