L’abbraccio liberatorio e l’emozione di mamma Marina Di Guardo Il primo grazie di Chiara Ferragni è per la made il suo pilastro

Chiara Ferragni esprime la sua gratitudine a mamma Marina Di Guardo, riconoscendola come il suo principale punto di riferimento. A Milano, il 14 gennaio 2026, l’emozione dell’abbraccio tra madre e figlia ha segnato un momento di grande significato, sottolineando il valore di un legame solido e autentico. Un gesto semplice, ma carico di affetto e riconoscenza, che testimonia l’importanza delle radici familiari nel percorso di Chiara.

