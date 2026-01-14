La Zes il credito d' imposta e quell' insanabile conflitto tra centrosinistra e centrodestra

La ZES, il credito d’imposta e il confronto tra centrosinistra e centrodestra sono stati temi centrali nella recente campagna elettorale marchigiana. Dopo la scelta dei nuovi rappresentanti regionali e l’intervento del Parlamento, tali questioni rimangono al centro del dibattito politico, evidenziando le differenze tra le parti e le sfide per lo sviluppo economico della regione.

ANCONA – È stato uno dei temi caldi della campagna elettorale di questa estate tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci e continua a esserlo anche oggi che i marchigiani hanno scelto il proprio presidente di Regione e questi la sua Giunta, con il Parlamento che nel frattempo ha legiferato in merito. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Ossigeno per la Zes, spuntano 532 milioni per il credito d?imposta Leggi anche: Credito d’imposta Zes Unica 2025: il software per inviare l’integrativa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Beni strumentali ZES Unica: credito d’imposta al 60%; ZES unica agricoltura: percentuali “rivalutate” e credito già spendibile in F24 | Aggiornati i plafond disponibili nel cassetto fiscale e, pertanto, i contribuenti interessati potranno già utilizzare il relativo credito in compensazione; ZES unica agricoltura: credito d’imposta potenziato; Credito ZES agricoltura: ufficializzate le nuove percentuali. ZES unica agricoltura: credito d’imposta potenziato - ZES unica agricoltura: aumentato il credito d’imposta con la Legge di Bilancio 2026. edotto.com

Cgil Marche, 'per la Zes servono misure selettive e non a pioggia' - Per quanto riguarda la Zona Economica Speciale (Zes), in cui recentemente sono state incluse Marche e Umbria, l'auspicio di Cgil Marche è che le "risorse, il credito d'imposta e le semplificazioni" si ... ansa.it

Credito di imposta transizione 5.0. Secondo voi, come va contabilizzata la spesa per la certificazione tecnica (oggetto anch'essa del contributo nei limiti di 10.000 euro) Come onere di esercizio (con conseguente rilevazione pro-quota di contributo c/esercizio facebook

#Zes unica per settore #agricolo: aumentato il credito d’imposta per le #imprese beneficiarie. Nell’area riservata del nostro sito i contribuenti interessati possono consultare le ricevute che informano del nuovo ammontare del credito. Approfondisci bit.ly/4syP x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.