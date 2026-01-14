La Zes il credito d' imposta e quell' insanabile conflitto tra centrosinistra e centrodestra

La ZES, il credito d’imposta e il confronto tra centrosinistra e centrodestra sono stati temi centrali nella recente campagna elettorale marchigiana. Dopo la scelta dei nuovi rappresentanti regionali e l’intervento del Parlamento, tali questioni rimangono al centro del dibattito politico, evidenziando le differenze tra le parti e le sfide per lo sviluppo economico della regione.

ANCONA – È stato uno dei temi caldi della campagna elettorale di questa estate tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci e continua a esserlo anche oggi che i marchigiani hanno scelto il proprio presidente di Regione e questi la sua Giunta, con il Parlamento che nel frattempo ha legiferato in merito. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

