La vita di Jordan Smith è cambiata | dall’assegno faraonico al poter dire ho battuto Sinner

La vita di Jordan Smith ha subito una svolta significativa in poche ore, passando da un importante premio economico a una vittoria decisiva contro Sinner. Il suo successo al One Point Slam, torneo di preparazione agli Australian Open, disputato a Melbourne, rappresenta un momento chiave per la sua carriera sportiva. Questa vittoria apre nuove prospettive in vista del primo Slam della stagione, che prenderà il via domenica 18 gennaio.

Jordan Smith ha svoltato la propria vita sportiva (e non solo) nel giro di tre ore. Tanto gli è bastato per vincere il One Point Slam, un neonato torneo andato in scena sul cemento di Melbourne e che avvicina agli Australian Open, il primo Slam della stagione che scatterà domenica 18 gennaio. All'evento hanno partecipato professionisti e amatori, con partite da un punto secco e la morra cinese a decidere chi dovesse servire. L'epilogo? Quello delle favole: ha vinto un amatore! Il 29enne si era qualificato passando dal campionato statale del Nuovo Galles del Sud e oggi ha firmato il colpaccio. Figlio di Neil e Michelle, che gestiscono la Castle Hill Academy, nei pressi di Sydney, sembrava un buon prospetto a livello juniores, giocando anche contro il britannico Cameron Norrie e il tedesco Alexander Zverev.

