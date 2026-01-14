La verità su me e Maria De Filippi Isobel rompe il silenzio dopo l’arrivo a Caduta libera
Isobel Kinnear ha recentemente fatto il suo debutto a
– Isobel Kinnear a Caduta Libera, il caso è ufficialmente aperto. La ballerina australiana, diventata un volto amatissimo grazie ad Amici, da qualche settimana è la nuova presenza fissa accanto a Max Giusti nel game show di Canale 5. Un cambio di scena clamoroso per chi era abituato a vederla solo in sala prove o sul palcoscenico del talent: ora Isobel è valletta, volto in primo piano, sorriso sempre in camera e ruolo completamente diverso da quello che l’ha resa famosa. “La verità su me e Maria De Filippi”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
