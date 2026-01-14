La terra trema paura per il terremoto in Romagna | È l’Appennino che si muove

Le recenti scosse di terremoto avvertite in Romagna, tra cui quelle sopra i 4 gradi Richter a Faenza, sono attribuibili ai movimenti dell’Appennino. Secondo gli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, queste attività sismiche coinvolgono non solo le aree più evidenti, ma anche le radici profonde dell’Appennino sotto la pianura padana, evidenziando un fenomeno geologico complesso e in evoluzione.

Bologna, 14 gennaio 2026 – Sono i movimenti dell’Appennino l’origine delle scosse di terremoto ( foto ) come quelle superiori ai 4 gradi Richter avvertite ieri mattina a Faenza: l’Appennino si muove, e lo fa non solo dove è più evidente, "ma anche al di sotto della pianura padana – come spiegano le ricercatrici dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Silvia Pondrelli e Licia Faenza – dove l’Appennino ha le sue radici". Terremoto a Ravenna, perché è stato così intenso? “Colpa del terreno. E difficilmente arriveranno scosse più forti” È dunque la dorsale appenninica il motore degli eventi sismici come quelli di ieri? "Sì, i terremoti in Romagna sono legati ai movimenti tettonici dell’Appennino settentrionale, una catena ancora attiva dal punto di vista geodinamico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

