La terra trema ancora in Romagna | cosa raccontano le mappe dei grandi terremoti storici

Le recenti scosse di terremoto nella Romagna orientale, con magnitudo 4.3 e 4.1, richiamano l’attenzione sui grandi eventi sismici che hanno interessato questa regione nel passato. Analizzare le mappe dei terremoti storici permette di comprendere meglio i rischi attuali e di valutare le misure di prevenzione e sicurezza più appropriate. Un approfondimento che aiuta a mantenere consapevolezza e preparazione in un territorio ancora soggetto a movimenti tellurici.

Due scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 4.3 e 4.1, hanno interessato ieri mattina la Romagna orientale, con epicentri tra Russi e Faenza. La popolazione le ha avvertite chiaramente un po' in tutta la Romagna, ma anche nel Bolognese e in alcune aree limitrofe di Marche e Toscana.

