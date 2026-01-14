La svolta dell’aeroporto Arrivano le bodycam anti-viaggiatori molesti

Al fine di migliorare la sicurezza negli aeroporti, arrivano le bodycam anti-viaggiatori molesti. Nonostante un calo degli incidenti nel 2025 rispetto al 2024, le aggressioni ai lavoratori rimangono preoccupanti, soprattutto nelle aree di check-in e imbarco. Il Marconi ha annunciato l’adozione di queste telecamere come misura di tutela, per garantire un ambiente più sicuro per tutti gli operatori dello scalo.

Più sicurezza in aeroporto con l’arrivo delle bodycam. Anche se in calo nel 2025 rispetto al 2024, fanno sapere dal Marconi, le aggressioni ai lavoratori rimangono numerosi, esplosi dopo la pandemia: 142 nel 2024 e 96 nel 2025, per la maggior parte al check-in e ai gate di imbarco, ad opera di passeggeri e di utenti molesti dello scalo. Da qui, la necessità di implementare il protocollo sulla sicurezza degli aeroporti contro le aggressioni, partito nel 2022, e firmato con le Istituzioni locali, Enac e le organizzazioni sindacali regionali. Un protocollo che prevede che i lavoratori a contatto con il pubblico abbiano a disposizione una linea ‘rossa’ con la control room, a cui segnalare situazioni che rischiano di degenerare e che richiedono l’intervento delle Forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

