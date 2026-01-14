La strage degli operai riapre via Giovanni da Empoli Il rione tra sollievo e dubbi | Manca un progetto vero

Dopo un lungo periodo di chiusura, via Giovanni da Empoli a Firenze riapre al traffico. La riapertura porta con sé un senso di sollievo, ma anche dubbi tra i residenti e le istituzioni, che evidenziano l’assenza di un progetto chiaro e condiviso per il futuro del rione. La strada, che per molto tempo è rimasta isolata, rappresenta ora un punto di partenza per riflettere su interventi e soluzioni sostenibili.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Via Giovanni da Empoli è rimasta chiusa così a lungo che, per molti, non era più una strada ma un muro invisibile. Sbarre, transenne, cartelli. Un confine fisico e mentale che richiamava ogni giorno la stessa immagine: il cantiere di via Mariti e la tragedia che qui non è mai davvero passata. Ora, a distanza di quasi due anni dal crollo che costò la vita a cinque operai, la riapertura appare imminente (già forse oggi, al massimo domani). Una notizia attesa, ma accolta con cautela. "Una pagina che si chiude? Solo quando ci diranno che cosa faranno davvero di quell'area", dice Stefania Sacchi, barista della via.

