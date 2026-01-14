La storia di Pluto, il gigante buono che affronta con coraggio una malattia difficile e l’inciviltà che lo circonda, rappresenta un esempio di tenacia e speranza. A Firenze, il 14 gennaio 2026, si racconta di un essere grande e gentile, che con il suo carrellino cerca di contrastare le sfide quotidiane, ricordandoci l’importanza di rispetto e solidarietà.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Grande, grosso e. vittima dell’ inciviltà, oltre che di una malattia molto complicata da gestire. Questa è la storia di Pluto, un gigante buono che, fino a poco tempo fa, passeggiava sulle sue quattro zampe felice. Cucciolone di casa, amatissimo dalla sua padrona Manuela, Pluto è stato colpito da una gravissima malattia che, al momento, lo ha costretto a muoversi solo con l’ausilio di un carrellino, indispensabile per sostenere le sue zampe posteriori. Lunghe sedute di fisioterapia, pazienza e amore infiniti stanno facendo miracoli per questo canone ma, di pari passo, quotidianamente Pluto deve confrontarsi con la maleducazione e la scarsa sensibilità umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La storia di Pluto, il gigante buono che combatte col suo carrellino la malattia e l’inciviltà

Leggi anche: Vomero: scippa la pensione ad un’anziana, agguantando e trascinando con lo scooter il suo carrellino della spesa

Leggi anche: Marion Jones combatte contro la malattia: "Le mie ginocchia sono appese a un filo"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’addio del gigante buono. Gallinari-nazionale, è finita - È stato un lungo percorso, tanto piacevole, quanto irto di difficoltà, ma con l’ultima partita agli Europei si è chiusa l’esperienza in Nazionale di Danilo Gallinari. ilgiorno.it

Il malore e la morte improvvisa. Chi era ‘Orso’: gigante buono del Calcio storico - Firenze, 9 novembre 2025 – L’impegno, le amicizie e per anni le sfide sul sabbione di Santa Croce, una consuetudine che si fa appartenenza. lanazione.it

#InEdicolaOggi 'TOPOLINO' 3659 – Anno nuovo, storia nuova di Niccolò Testi e Carlo Limido con “Newton e il propulsore Pim-Pum-Pam”. Su questo Numero trovate anche “Pluto e l’amico senza nome” di Bruno Enna e Davide Cesarello, seguita da “Gli anti facebook