La stoccata di Piantedosi su Hannoun | Da qualcuno vicinanza acritica e ideologica

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato l’indagine su Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia. Durante un’udienza alla Camera, ha osservato come alcune risposte siano caratterizzate da una vicinanza acritica e ideologica, evidenziando l’importanza di un approccio equilibrato e basato su fatti concreti nell’analisi di questa vicenda.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha tenuto un'informativa alla Camera in merito all'indagine che vede coinvolto Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi in Italia. "È stato squarciato il velo su attività che, dietro il paravento di iniziative in favore della popolazione palestinese, venivano sistematicamente dirottate verso strutture di Gaza riconducibili all'egida di Hamas, per finalità di terrorismo - ha detto il capo del Viminale -. È un dato su cui richiamo l'attenzione soprattutto di chi, in alcune occasioni, ha manifestato vicinanza acritica e puramente ideologica a personaggi coinvolti nell'indagine, sottovalutando, magari in buonafede, la delicatezza e la complessità di contesti che si muovono in un'area non sempre netta tra intenti apprezzabili e propositi meno limpidi".

