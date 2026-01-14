Andrea Iervolino ha presentato ufficialmente un’offerta di 22,5 milioni di euro per l’acquisto de La Stampa, il quotidiano torinese. La proposta, formalizzata due giorni fa, si inserisce in un contesto di trattative ancora in corso, con l’obiettivo di definire il futuro del giornale, tra questioni di interesse economico e strategico.

Il produttore cinematografico Andrea Iervolino ha formalizzato un’offerta da 22,5 milioni di euro per l’acquisto de La Stampa, lo storico quotidiano torinese, da settimane al centro di trattative incrociate e ancora incerte. La proposta è contenuta in una lettera datata 12 gennaio 2026, indirizzata al presidente John Elkann e all’amministratore delegato di Gedi Paolo Ceretti, e inviata per conto di TAIC Funding LLC, società riconducibile allo stesso Iervolino. Un’offerta formale, subordinata a due diligence, con cui manifesta l’interesse a perfezionare l’acquisto “in tempi brevi”. È la prima volta che compare una cifra esplicita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Stampa in vendita, Iervolino scrive a Elkann: “Pronti a comprarla per 22,5 milioni”. L’offerta formalizzata due giorni fa

Leggi anche: Due immobili pubblici in vendita nel cuore di Roma: offerta da 3,48 milioni a Invimit

Leggi anche: Juve in vendita? Elkann riceve una grande offerta, ma…ecco la risposta che spiazza tutti!

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Stampa in vendita, Iervolino scrive a Elkann: “Pronti a comprarla per 22,5 milioni”. L’offerta formalizzata due giorni fa - Il produttore cinematografico formalizza l'offerta per il quotidiano torinese. ilfattoquotidiano.it