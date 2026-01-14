La Stampa in vendita Iervolino scrive a Elkann | Pronti a comprarla per 22,5 milioni L’offerta formalizzata due giorni fa
Andrea Iervolino ha presentato ufficialmente un’offerta di 22,5 milioni di euro per l’acquisto de La Stampa, il quotidiano torinese. La proposta, formalizzata due giorni fa, si inserisce in un contesto di trattative ancora in corso, con l’obiettivo di definire il futuro del giornale, tra questioni di interesse economico e strategico.
Il produttore cinematografico Andrea Iervolino ha formalizzato un’offerta da 22,5 milioni di euro per l’acquisto de La Stampa, lo storico quotidiano torinese, da settimane al centro di trattative incrociate e ancora incerte. La proposta è contenuta in una lettera datata 12 gennaio 2026, indirizzata al presidente John Elkann e all’amministratore delegato di Gedi Paolo Ceretti, e inviata per conto di TAIC Funding LLC, società riconducibile allo stesso Iervolino. Un’offerta formale, subordinata a due diligence, con cui manifesta l’interesse a perfezionare l’acquisto “in tempi brevi”. È la prima volta che compare una cifra esplicita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
+ La Stampa in vendita, Nem ha presentato la sua offerta. Ora sta a Gedi decidere + E quigli ultimi dati di vendita dei quotidiani, freschi freschi, compresi Stampa e Repubblica (e anche QN nelle mire di Del Vecchio junior) x.com
«LA STAMPA» E «LA REPUBBLICA», DUE STORIE IN VENDITA di Fabio Martini Il brusco annuncio della dismissione di due testate come “la Repubblica” e “La Stampa” nell’immediato ha acceso una discussione tra gli addetti ai lavori, ma il tutto è stato rapid facebook
