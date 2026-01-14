La staffetta femminile incanta a Ruhpolding | solo una super Kirkeeide strappa la vittoria alle azzurre

La staffetta femminile di Ruhpolding ha offerto una gara combattuta, conclusa con la vittoria di una straordinaria Kirkeeide, che ha superato le azzurre di pochi metri. La squadra italiana ha disputato una prova solida, dimostrando impegno e determinazione, ma è stata superata all’ultimo momento. Un risultato che sottolinea l’alto livello della competizione e le possibilità future per le azzurre nel circuito di biathlon.

Un urlo rimasto strozzato in gola. L'Italia della staffetta femminile è andata a un passo, anzi a pochissimi metri, dal successo nella giornata inaugurale della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Nella suggestiva Chiemgau-Arena di Ruhpolding, in Germania, il quartetto composto da Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi ha chiuso al secondo posto, eguagliando il risultato ottenuto a Östersund e offrendo una conferma pesantissima in ottica Olimpiadi di Milano Cortina: l'Italia c'è, è solida e soprattutto competitiva. Resta, inevitabilmente, un leggero retrogusto amaro.

