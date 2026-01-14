La speranza rivoluzionaria e chi la mortifica
Il regime teocratico si trova ad affrontare una serie di sfide crescenti, tra cui una popolazione sempre più giovane e meno legata alle tradizioni. La speranza di cambiamento si fa strada tra le difficoltà, ma spesso viene soffocata da pratiche oppressive. Comprendere questa dinamica è fondamentale per analizzare le tensioni e le possibilità di riforma in un contesto di forte controllo politico e sociale.
Da decine a centinaia, da centinaia a migliaia di morti. Il regime teocratico affronta una convergenza di sfide senza precedenti: una popolazione più giovane, che non ha legami con la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Chi è Leticia Landa, l’imprenditrice rivoluzionaria che usa la cucina per includere chi rimane indietro
Leggi anche: La normalità oggi è rivoluzionaria
La speranza è che non sia l’ennesima rivoluzione rubata: lo spiega Virgina Pishbin, medico all’ospedale di Nuoro, nata in Sardegna, radici persiane - VIDEO - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.