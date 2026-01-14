La sottile linea tra il Napoli narcisista col Parma e quello affamato contro l’Inter

L'incontro tra Napoli e Parma si è concluso con un pareggio senza reti, evidenziando le tensioni e le emozioni che attraversano entrambe le squadre. La partita ha messo in luce diversi aspetti del comportamento dei partenopei, tra un atteggiamento narcisista contro il Parma e un approccio più determinato contro l’Inter. Le parole di Conte, ancora vive nel ricordo, si ripropongono come una riflessione sulle dinamiche emotive di questa stagione.

Napoli–Parma 0–0 Paghiamo il "vergognatevi" di Conte come si pagano certe parole dette a caldo. Tornano. Prima o poi. Sotto forma di partite sporche, nervose, senza musica. Fabbri gestisce come uno scienziato. Ferma sul nascere ogni tentativo. Ogni accenno di assalto finale viene anestetizzato. Il tempo si piega a piacimento, elastico, tirato o mollato a seconda del fischio. Il catenaccio del Parma? Clamoroso. Perfettamente riuscito. Il Napoli ci sbatte contro con una certa docilità. Per onestà intellettuale: il Parma aveva tante riserve. Ecco perché abbassarsi, compattersi, difendere a oltranza era inevitabile.

