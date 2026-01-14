La situazione in casa Atalanta Ecco Raspadori in forse per venerdì

L’Atalanta, con tre successi consecutivi, si conferma tra le squadre più in forma del campionato. La situazione in casa bergamasca è tuttora da monitorare, in particolare per quanto riguarda le condizioni di Raspadori, che potrebbe essere in forse per la partita di venerdì. La rosa atalantina si prepara alla sfida, con l’obiettivo di mantenere il buon rendimento e consolidare la posizione in classifica.

Con tre vittorie consecutive in campionato, l’ Atalanta si sta dimostrando una delle formazioni più in forma in questo momento in campionato. La "cura Palladino " sta portando i frutti sperati, con la squadra che sta risalendo la china dopo un avvio complicatissimo con Juric in panchina, adesso al settimo posto (ma in continua ascesa). Sarà una sfida totalmente differente rispetto all’1-1 di fine agosto alla New Balance Arena, prima giornata di campionato. Una squadra e un ambiente caratterizzato da un entusiasmo alle stelle, alimentato anche dalla sessione di mercato attiva. Di ieri la vera e propria notizia della sessione di trasferimenti: grazie a un blitz l’ Atalanta è riuscita a sorpassare – a sorpresa – la Roma e il Napoli (che è costretto però a operare a zero), chiudendo la trattativa con l’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

