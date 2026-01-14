La Sicilia assegna un milione di euro a Comuni che non esistono | il caso dell'emendamento fasullo

Recentemente, la Sicilia ha destinato un milione di euro a Comuni tramite un emendamento che fa riferimento a

L'assemblea regionale della Sicilia, con l'ultima legge di bilancio ha assegnato un milione di euro ai Comuni con "ambiti di coordinamento territoriale intersettoriale": parole che non significano nulla. La proposta è del deputato regionale La Vardera, che l'ha presentata per dimostrare che le leggi vengono passate senza nemmeno essere lette. "Il sistema è malato", ha detto La Vardera a Fanapage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

