La Sicilia assegna un milione di euro a Comuni che non esistono | il caso dell’emendamento fasullo

Recentemente, la Sicilia ha destinato un milione di euro a enti locali mediante un emendamento che, a quanto sembra, si riferisce a Comuni inesistenti o poco chiari. La legge di bilancio regionale ha previsto finanziamenti per “ambiti di coordinamento territoriale intersettoriale”, un termine privo di definizione concreta. Questo episodio solleva dubbi sulla trasparenza e sulla reale destinazione delle risorse pubbliche, evidenziando l’importanza di un’attenta verifica delle norme e delle assegnazioni.

L'assemblea regionale della Sicilia, con l'ultima legge di bilancio ha assegnato un milione di euro ai Comuni con "ambiti di coordinamento territoriale intersettoriale": parole che non significano nulla. La proposta è del deputato regionale La Vardera, che l'ha presentata per dimostrare che le leggi vengono passate senza nemmeno essere lette. "Il sistema è malato", ha detto La Vardera a Fanapage.it.

“Una supercazzola è diventata legge”: la Sicilia ha finanziato con un milione di euro il… nulla. L’inchiesta di Piazzapulita (La7) - L'inchiesta di Piazzapulita rivela come un "emendamento fake" del consigliere La Vardera sia stato approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana ... ilfattoquotidiano.it

L’emendamento fake: 1 milione di euro dall’ARS per… nulla! - L'ARS, il Parlamento della Regione Sicilia, ha approvato un emendamento fake, destinando 1 milione di euro al nulla. la7.it

