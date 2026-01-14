La sentenza Pifferi riscritta con l’Auditel

La sentenza Pifferi è stata rivista dalla Corte d’Appello, che ha modificato la condanna della donna responsabile della morte della figlia di 18 mesi. La condanna, inizialmente all’ergastolo, è stata ridotta a 24 anni di reclusione. La decisione si basa anche sui dati AudiTel, che hanno contribuito alla rinnovata valutazione del caso.

La corte d’Appello rivede la condanna alla donna che lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi: 24 anni al posto dell’ergastolo. Motivo: «Morbosità mediatica» e «gogna» avrebbero influenzato il processo. La pena varia in base agli show in tv? Preoccupante. Clamoroso al Cibali, avrebbe bofonchiato Sandro Ciotti: il tribunale di Milano ha scoperto il processo mediatico. Dopo avere contribuito fortemente a inventarlo negli anni di Tangentopoli; dopo averlo imposto per un lustro come compendio e supporto di quello giudiziario (soprattutto a favore dell’accusa); dopo averlo trasferito in televisione con la sfilata di magistrati, ex magistrati, magistrati-scrittori nei talk show, ecco che in un’aula di giustizia viene derubricato un ergastolo a 24 anni perché il contesto e il dibattimento sarebbero stati condizionati «da un’asfissiante morbosità mediatica». 🔗 Leggi su Laverita.info

