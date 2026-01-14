La sentenza del Consiglio di stato su un cantiere e lo scalpo al modello Milano è servito

La recente sentenza del Consiglio di Stato riguardante un cantiere a Milano evidenzia le complessità e le criticità del settore edilizio cittadino. Il caso, che ha suscitato attenzione, mette in luce le dinamiche tra autorizzazioni comunali e interventi di demolizione, riflettendo il contesto di controlli e procedure in ambito urbanistico. Un esempio che invita a riflettere sulle modalità di gestione delle autorizzazioni e delle demolizioni nel panorama milanese.

Milano. Per una volta il titolo del Fatto è veritiero, “il Comune disse ok al palazzo e adesso lo abbatte”, e coglie in pieno il paradosso generato dalle inchieste sull’edilizia a Milano (non sulla “corruzione urbanistica”, leggenda già smontata da Riesame e Consulta). Il paradosso invece è tutto lì, e racconta di una situazione in cui interpretazioni discutibili delle norme da parte della magistratura e debolezza della politica hanno annodato un cappio destinato a stringersi sulla città, sugli investimenti e – ultime ma non certo ultime – sulle “famiglie sospese”, quelle che hanno messo i loro soldi per una casa che rischiano di non abitare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

