La scuola di ballo napoletana Mister Dancing diventa Fred Astaire Dance Studios

Mister Dancing, scuola di ballo napoletana, si trasforma in Fred Astaire Dance Studios, entrando a far parte di un circuito internazionale riconosciuto. Questa evoluzione porta con sé l’introduzione di nuove discipline e opportunità di crescita per gli studenti, mantenendo alta la qualità dell’insegnamento e la tradizione del ballo. Un passo importante per rafforzare la presenza nel panorama del ballo nazionale e internazionale.

#buonadanza #perte #ballerina #neiperte #danza #dance #viralvideo #ballet #trend

~ SCUOLA DI BALLO STEFANO & SELENIA ~ Stefano & Selenia e vi aspettano tutti i venerdì in Sala Polivalente a Brugine dalle 21 alle 23 per delle imperdibili lezioni di ballo liscio Un’occasione imperdibile per coppie e singoli per imparare e divertirsi tutti facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.