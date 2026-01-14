La scuola di ballo napoletana Mister Dancing diventa Fred Astaire Dance Studios
Mister Dancing, scuola di ballo napoletana, si trasforma in Fred Astaire Dance Studios, entrando a far parte di un circuito internazionale riconosciuto. Questa evoluzione porta con sé l’introduzione di nuove discipline e opportunità di crescita per gli studenti, mantenendo alta la qualità dell’insegnamento e la tradizione del ballo. Un passo importante per rafforzare la presenza nel panorama del ballo nazionale e internazionale.
. Ingresso in un prestigioso circuito internazionale e nuove discipline. Promuovere la danza come forma d’arte e come opportunità di crescita personale. È con questo obiettivo che, nel 2013, Valentina Russo e Raffaele Esposito danno vita alla scuola di ballo Mister Dancing, preparando, con . 🔗 Leggi su 2anews.it
La scuola di ballo Mister Dancing diventa Fred Astaire Dance Studios.
La scuola di ballo napoletana Mister Dancing diventa Fred Astaire Dance Studios - Promuovere la danza come forma d'arte e come opportunità di crescita personale. ansa.it
