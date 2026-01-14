La scelta di Conte sorprende anche Di Lorenzo | Ma come Neres?

Nel finale di Napoli-Parma, la sostituzione di Neres da parte di Stellini ha suscitato sorpresa, anche tra Di Lorenzo, considerando che con Conte in tribuna, la squadra spingeva in avanti. L’episodio evidenzia le scelte tattiche e le dinamiche di una partita intensa, con il tecnico Stellini che ha deciso di inserire il giocatore appena rientrato da un infortunio, in un momento cruciale del match.

Curioso episodio nel finale di Napoli-Parma. Con la squadra di Conte, squalificato e in tribuna, tutta proiettata in avanti alla ricerca del gol, a pochi secondi dal 90' Stellini ha richiamato in panchina Neres, rientrato da poco dall'infortunio ed entrato al 59'. La decisione ha sorpreso il Maradona, preoccupato per un possibile nuovo problema fisico dell'esterno, così come capitan Di Lorenzo, che guardando la panchina ha chiesto: «Ma come, Neres?». Dalle prime informazioni, però, il cambio con Lucca non sembrerebbe legato a motivi fisici. La mossa è stata probabilmente dettata da ragioni tattiche, con Stellini che ha voluto dare più peso offensivo negli ultimi istanti di partita.

