La scelta della moto e i sopralluoghi al cimitero così venne pianificato l' omicidio di De Rubeis | 20 secondi per morire

Le intercettazioni dell’inchiesta rivelano come la pianificazione dell’omicidio di Giuseppe De Rubeis fosse metodica e dettagliata. Attraverso sopralluoghi e l’uso di una moto, il gruppo aveva stabilito un preciso timing di 20 secondi per l’omicidio, in un contesto che andava oltre la semplice vendetta. Giuseppe Grassonelli, 42 anni di Porto Empedocle, è stato arrestato, evidenziando la freddezza e la precisione con cui si è orchestrato il crimine.

