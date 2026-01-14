La scelta della moto e i sopralluoghi al cimitero così venne pianificato l' omicidio di De Rubeis | 20 secondi per morire
Le intercettazioni dell’inchiesta rivelano come la pianificazione dell’omicidio di Giuseppe De Rubeis fosse metodica e dettagliata. Attraverso sopralluoghi e l’uso di una moto, il gruppo aveva stabilito un preciso timing di 20 secondi per l’omicidio, in un contesto che andava oltre la semplice vendetta. Giuseppe Grassonelli, 42 anni di Porto Empedocle, è stato arrestato, evidenziando la freddezza e la precisione con cui si è orchestrato il crimine.
Non era solo un’idea di vendetta, era un cronometro che scorreva. Le intercettazioni ambientali nell’inchiesta che ha portato in cella Giuseppe Grassonelli, 42 anni di Porto Empedocle, svelano una pianificazione agghiacciante: il gruppo non si limitava a osservare Giuseppe De Rubeis, ne calcolava. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Vietato morire: cinque bare in 'lista d'attesa' al cimitero
Leggi anche: L’EX DIFENSORE. D’Ambrosio e la scelta di smettere col calcio: "Nessuno shock, ho pianificato il mio futuro»
Lasciati conquistare dalla vasta scelta di BMW usate disponibili presso il nostro concessionario! Ogni moto ha una storia : vieni a conoscere la tua #BMWMotorrad #MakeLifeARide facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.