Ieri, 13 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna su Canale 5, condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. Tra i momenti più commentati, l’espressione di Samira davanti alla frase

Ieri, martedì 13 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. E, nel corso della trasmissione, è andato in scena un divertente siparietto tra la presentatrice e una concorrente. Tutto è accaduto durante la manche "Express". Yersi, che poi sarebbe diventata campionessa a fine puntata, ha iniziato a elencare le lettere del tabellone per accumulare denaro nel montepremi finali. " Nella Divina Commedia ", era il quesito del tabellone. Ma a quel punto la concorrente, dopo aver chiamato la lettera R ha iniziato a prenderci gusto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La ruota della fortuna, "mi bruciano i piedi": Yersi fa impazzire Samira Lui"

Leggi anche: Samira Lui in pantofole a La Ruota della Fortuna: “Mi ispiro a Iva Zanicchi a Ok il prezzo è giusto”

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Samira Lui commossa. E spuntano i Jalisse

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti rispolvera il sogno nella musica: è scatenato - I talentuosi musicisti che ogni sera si esibiscono live enfatizzano i colpi di scena del gioco e smorzano la tensione quando ... dilei.it

La ruota della fortuna nuovo gioco e regolamento: come funziona?/ Arriva la busta speciale - Cambiamenti in vista alla nuova edizione de La ruota della fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti si presenta al pubblico in una veste inedita. ilsussidiario.net

La Ruota della Fortuna non lascia ma anzi raddoppia con i Campioni in 1ª serata. C'è il rischio indigestione? - Trionfatrice Auditel al cospetto della concorrenza Rai, la Ruota di Gerry Scotti sbarca ora in una prima serata che di fatto aveva già conquistato con puntate sempre più discutibilmente lunghe Il 14 ... movieplayer.it

Cristian Zago vince 32.500 euro alla 'Ruota della Fortuna', chi è il nuovo campione veneto che ha conquistato il pubblico di Canale 5 facebook