La rincorsa verso la salvezza Alla fine la Recanatese centrerà l’obiettivo

La Recanatese si prepara alla trasferta di domenica in Molise, dove affronterà il Termoli. La squadra sta lavorando con attenzione in vista di una partita importante per il prosieguo del campionato, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La concentrazione e l’impegno sono al centro della preparazione, in un momento cruciale della stagione.

Ha ripreso a lavorare la Recanatese in vista della delicata trasferta di domenica in Molise contro il Termoli. Uno scontro diretto che potrà dire tanto in chiave salvezza, la squadra di D’Adderio è sopra di tre lunghezze ed è l’ultima formazione al momento a essere salva direttamente. Per questo la gara del Cannarsa può rappresentare un crocevia importante. Intanto alla trasmissione LuneDiretta è intervenuto l’esterno offensivo classe 2005 Lorenzo Pesaresi, protagonista da subentrato nella rimonta contro la Sammaurese dove si è procurato il rigore del pareggio poi al 95’ ha trovato il suo secondo sigillo stagionale che è valso un punto pesantissimo, specialmente per il morale, visto che la classifica ancora non sorride: "Non sono preoccupato perché conosco la forza e il valore del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

