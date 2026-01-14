La replica del presidente Pastore sul ponte della Libertà | Il Pd sa degli imminenti lavori

Il presidente della commissione Lavori pubblici, Massimo Pastore, ha commentato le recenti dichiarazioni del Pd riguardo ai prossimi interventi sul Ponte delle Libertà. In una nota, Pastore ha espresso sorpresa per la segnalazione, sottolineando che i lavori sono già stati programmati e comunicati ufficialmente. La questione evidenzia l'importanza di un'informazione chiara e trasparente sui progetti infrastrutturali in corso.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.