La replica del presidente Pastore sul ponte della Libertà | Il Pd sa degli imminenti lavori
Il presidente della commissione Lavori pubblici, Massimo Pastore, ha commentato le recenti dichiarazioni del Pd riguardo ai prossimi interventi sul Ponte delle Libertà. In una nota, Pastore ha espresso sorpresa per la segnalazione, sottolineando che i lavori sono già stati programmati e comunicati ufficialmente. La questione evidenzia l'importanza di un'informazione chiara e trasparente sui progetti infrastrutturali in corso.
Dichiarazione del presidente della commissione Lavori pubblici Massimo Pastore sul Ponte delle Libertà «Mi sorprende la segnalazione del Pd sul Ponte delle libertà. Il gruppo consiliare del Partito democratico, infatti, fa parte della commissione comunale Lavori Pubblici che presiedo e che si è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
