La Rendicontazione Sociale della Cesalpino, presentata alla città di Arezzo, rappresenta l'ultimo passaggio del processo di valutazione delle istituzioni scolastiche, come previsto dalle normative vigenti. Questo documento fornisce un quadro trasparente delle attività svolte, dei risultati raggiunti e delle aree di miglioramento, contribuendo a rafforzare il rapporto tra scuola e comunità locale.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – La Rendicontazione sociale è la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche, così come riportato nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, all’articolo 6. Si tratta della pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza. Un documento che la scuola pubblica ha per comunicare in modo trasparente a studenti, famiglie e comunità i risultati raggiunti, gli obiettivi raggiunti rispetto alle priorità definite, l'uso delle risorse e l'impatto delle azioni educative, creando un dialogo e promuovendo il miglioramento continuo del servizio educativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Rendicontazione Sociale della Cesalpino presentata alla città

Leggi anche: Rendicontazione sociale: guida pratica per Dirigenti e Nuclei interni di valutazione

Leggi anche: SNV 2025/28: indicazioni e calendario per RAV, PTOF, Piano di miglioramento e Rendicontazione sociale. NOTA

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

buondì. E' normale che nella sezione Risultati Raggiunti della rendicontazione sociale il tasto "Salva" sia non attivo Se vado su Contesto o Prospettive di sviluppo è invece attivo. Ho rendicontato tutti i **Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento** facebook