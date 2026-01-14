La Regione studia la riforma della legge sull' abusivismo edilizio | La legalità è una leva di sviluppo

Questa mattina a Bari, si è riunito il tavolo di contrasto all’abusivismo edilizio istituito dalla Regione Puglia, presieduto dal procuratore Renato Nitti. L’obiettivo è approfondire la discussione sulla riforma della legge vigente, riconoscendo che la legalità rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio. La Regione lavora per adottare strategie efficaci e condivise nel contrasto all’abusivismo edilizio.

Si è riunito questa mattina a Bari, in sala Giunta, il tavolo di contrasto all'abusivismo edilizio istituito presso la Regione Puglia, presieduto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Renato Nitti, al quale hanno preso parte, insieme agli uffici regionali preposti.

