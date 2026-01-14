La protesta dei lavoratori di Whoolrich a Pitti | Ci vogliono trasferire a Torino è un licenziamento collettivo mascherato La replica del gruppo | Procedura sospesa

Durante il secondo giorno di Pitti Uomo 109, i lavoratori di Whoolrich hanno manifestato in via Faenza, denunciando un possibile trasferimento a Torino considerato da loro un licenziamento collettivo mascherato. La protesta ha interrotto la normale routine della fiera, mentre il gruppo ha risposto sospendendo temporaneamente la procedura. La vicenda evidenzia tensioni tra lavoratori e azienda, suscitando attenzione sulla tutela dei diritti occupazionali.

Percorrendo via Faenza, direzione Fortezza da Basso, nel secondo giorno di Pitti Uomo 109, sono i cori a rompere la ritualità della fiera. Slogan scanditi con decisione, striscioni, bandiere, cartelli. A pochi metri dalla vetrina internazionale dell'abbigliamento maschile, circa cinquanta lavoratrici e lavoratori Woolrich, arrivati in pullman da Bologna, hanno organizzato un presidio proprio nel giorno in cui l'azienda presenta alla stampa e agli addetti ai lavori il nuovo piano per il marchio appena acquisito dal gruppo BasicNet. Una scelta simbolica e deliberata: portare all'attenzione le istanze dei lavoratori che rendono possibili e concreti i prodotti esposti nello stand allestito pochi metri più avanti. Nei giorni scorsi l'avvio della procedura

