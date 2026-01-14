La programmazione della settimana della Sala Cinema Civica Fronte del Porto

Di seguito la programmazione della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto", in via Santa Maria Assunta, 20 a Padova, da giovedì 15 a domenica 25 gennaio 2026.DettagliProsegue la programmazione della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto", sostenuta fino a maggio 2027 anche grazie al bando della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: La programmazione della settimana della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto" Leggi anche: La programmazione della fine settimana al cinema Esperia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La programmazione della settimana della Sala Cinema Civica Fronte del Porto dall'11 al 18 gennaio 2026; Il Cinema Monviso apre la programmazione con il Leone d’Oro di Jarmusch; Dagli ultimi guizzi di Checco Zalone nelle sale a Russel Crowe nazista; Cinema Nuovo Eden: la programmazione della settimana. La programmazione della settimana della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto" - Prosegue la programmazione della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto", sostenuta fino a maggio 2027 dal bando della Fondazione Cariparo, "Luoghi (Non) Comuni", capofila ZaLab, in collaborazione con ... padovaoggi.it

