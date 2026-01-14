La Preside il commento del sindaco Angelino dopo la prima puntata | Quella Caivano non esiste

Il sindaco Antonio Angelino ha commentato la prima puntata della fiction «La Preside» affermando che «quella Caivano non esiste». La serie, andata in onda su Rai, ha suscitato interesse e discussioni sulla rappresentazione della città. Questo intervento evidenzia la volontà di distinguere tra realtà e finzione, sottolineando l’importanza di una corretta percezione di Caivano attraverso i mezzi di comunicazione.

«Quella Caivano non esiste». Ad affermarlo è il sindaco Antonio Angelino in riferimento alla fiction «La Preside», che ha debuttato su Rai. A due giorni dalla messa in onda della prima puntata della fiction "La Preside" con Luisa Ranieri, ispirata alle vicende e alla storia di Eugenia Carfora, dirigente

