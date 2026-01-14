La preside di Caivano vola negli ascolti e da sinistra inizia lo shit storm sulla Carfora | E’ meloniana

Eugenia Carfora è tutto tranne che una donna in cerca di occasioni o di sponde politiche, ma dopo la messa in onda della prima puntata della fiction “ La preside “, nella quale si parla della rinascita di Caivano anche grazie alla sua dedizione assoluta, i soliti “noti” di sinistra, in questo caso soprattutto sindacalisti, hanno iniziato a sparare contro di lei per essersi prestata a ciò che ritengono essere una opera di “propaganda meloniana”. Per poi passare anche ad accuse personali, nel tentativo di “smontarne” anche la credibilità come dirigente scolastica. Un copione già visto, perfino con Sandokan, che a un certo punto è diventato quasi un Donzelli con la scimitarra chiamato ad affermare il “machismo” della destra sulle rete ammiraglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

