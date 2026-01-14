La possibile perdita di indipendenza della Fed è un tema critico per i mercati Parla l' esperto

L'eventuale perdita di indipendenza della Federal Reserve rappresenta un fattore di attenzione per i mercati finanziari. Questa settimana, il confronto tra il presidente Jerome Powell e Donald Trump emerge come tema principale, sottolineando le tensioni tra politica e politica monetaria. Analizzare queste dinamiche è fondamentale per comprendere le possibili ripercussioni sull’economia e sui mercati globali.

Il braccio di ferro tra il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è il tema centrale della settimana finanziaria. "La possibilità di vedere una perdita di indipendenza della Fed è un tema critico per i mercati" dice all'Adnkronos Luca Simoncelli, Investment Strategist di Invesco. Negli ultimi giorni il Chair Jerome Powell ha affermato di aver subito pressioni dall'amministrazione Trump. Il Dipartimento di Giustizia avrebbe minacciato il numero uno della banca centrale americana con un'indagine per una testimonianza fatta al Senato lo scorso giugno, in merito alla ristrutturazione di alcuni sedi della Fed per 2,5 miliardi di dollari, che il tycoon americano ha più volte bollato come "spreco eccessivo".

Fed sotto assedio: il debito minaccia l’indipendenza e accende l’allarme sui mercati - Debito pubblico e vincoli sull’indipendenza della fedJerome Powell ha definito “pretestuosa” l’inchiesta del Dipartimento di Giustizia sulla ristruttu ... assodigitale.it

BCE, Rehn: perdita di indipendenza della Fed aumenterebbe l'inflazione e minaccerebbe la stabilità - Un'eventuale perdita di indipendenza della Federal Reserve farebbe salire l'inflazione e potrebbe mettere in pericolo la stabilità finanziaria. teleborsa.it

