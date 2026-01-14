Luca Coffari, attuale capo della segreteria politica del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, ha maturato un percorso politico che riflette l’impegno a mettere la collettività al centro. Dopo aver ricoperto il ruolo di sindaco di Cervia dal 2014 al 2019, ha condiviso la sua esperienza durante l’ultimo incontro della Scuola di Politica, sottolineando l’importanza di una politica al servizio dei cittadini.

"Tu hai la stoffa per fare il sindaco" gli disse la maestra delle elementari. Da quel momento ne ha fatta di strada Luca Coffari, primo cittadino di Cervia dal 2014 al 2019 e oggi capo della segreteria politica del governatore dell’ Emilia-Romagna Michele de Pascale, che lunedì sera a CucinaSorriso ha raccontato il suo percorso durante l’ultimo degli incontri della Scuola di Politica. Coffari, intervistato dall’ex presidente della Cooperativa Bagnini di Cervia Danilo Piraccini e dal docente universitario Alessio Bonaldo, è partito raccontando come sono nati la sua passione e il suo impegno politico già da ragazzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La politica deve essere al servizio della collettività"

Leggi anche: «No dimissioni, è la politica a non essere più credibile»: il Garante della privacy risponde a Report. Conte insiste: «Deve essere azzerato»

Leggi anche: Cavalieri di Gran Croce e Alfieri della Repubblica, l’incontro giubilare per rinnovare una missione radicata nel servizio alla collettività

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La politica deve essere al servizio della collettività; Serra, Raffaele Campese nominato coordinatore cittadino di “Italia Viva”: “La politica deve essere fondata su dialogo, competenza e impegno”; Scontro tra Provincia e Forum per la pace che critica Trump e l'intervento Usa in Venezuela, Gerosa: L'ente svolge il ruolo che compete e non faccia politica; Fragilità, ISEE e politica: a Ceccano la risposta che sposta il confronto.

La politica deve essere al servizio della collettività - Da quel momento ne ha fatta di strada Luca Coffari, primo cittadino di Cervia dal 2014 al 2019 e oggi capo della segreteri ... msn.com