La politica deve essere al servizio della collettività
Luca Coffari, attuale capo della segreteria politica del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, ha maturato un percorso politico che riflette l’impegno a mettere la collettività al centro. Dopo aver ricoperto il ruolo di sindaco di Cervia dal 2014 al 2019, ha condiviso la sua esperienza durante l’ultimo incontro della Scuola di Politica, sottolineando l’importanza di una politica al servizio dei cittadini.
"Tu hai la stoffa per fare il sindaco" gli disse la maestra delle elementari. Da quel momento ne ha fatta di strada Luca Coffari, primo cittadino di Cervia dal 2014 al 2019 e oggi capo della segreteria politica del governatore dell' Emilia-Romagna Michele de Pascale, che lunedì sera a CucinaSorriso ha raccontato il suo percorso durante l'ultimo degli incontri della Scuola di Politica. Coffari, intervistato dall'ex presidente della Cooperativa Bagnini di Cervia Danilo Piraccini e dal docente universitario Alessio Bonaldo, è partito raccontando come sono nati la sua passione e il suo impegno politico già da ragazzino.
