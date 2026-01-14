La politica come atto d’amoreElisa Bertini ricorda Rolando Nannicini

In questa memoria di Elisa Bertini, si riflette sul significato della politica come impegno di cura e passione. Ricordando Rolando Nannicini, emerge il valore di un servizio pubblico dedicato alla comunità. Il suo ricordo ci invita a considerare la politica come un atto d’amore, fatto di dedizione e responsabilità, oltre ogni vicenda personale o istituzionale.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – «Caro Rolando, oggi il dolore pesa più del solito, perché non se ne va soltanto un uomo delle istituzioni, un sindaco, un parlamentare, un punto di riferimento per il Valdarno. Oggi se ne va una parte della mia storia, un uomo che ha inciso nella mia vita molto più di quanto forse, tu stesso, avresti immaginato». Si apre con queste parole intense e cariche di affetto la lunga lettera che Elisa Bertini, attuale capogruppo del Partito Democratico di Montevarchi, ha voluto dedicare a Rolando Nannicini, scomparso ieri mattina all’età di 79 anni. Nel suo ricordo, Bertini ripercorre anche il primo incontro con l’ex deputato, avvenuto quando era ancora una bambina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

