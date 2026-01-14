La Polisportiva Albosaggia piange una delle sue storiche fondatrici

La Polisportiva Albosaggia si trova a ricordare con rispetto Silvana Romeri, una delle sue fondatrici storiche, scomparsa ieri. La sua figura ha contribuito a sviluppare e consolidare il movimento sportivo nel territorio, lasciando un patrimonio di impegno e passione condivisa. La comunità si stringe intorno alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Lutto per il mondo sportivo e per l'intera comunità di Albosaggia: è infatti venuta a mancare, nella giornata di ieri, una delle storiche fondatrici della locale Polisportiva, Silvana Romeri.Il messaggioProprio a lei, sul suo profilo Facebook ufficiale, la Polisportiva Albosaggia ha voluto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: La Polisportiva piange Massimo Dell'Oro, aveva solo 53 anni Leggi anche: Monteciccardo ritrova le sue storiche mura La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Offida piange Gabriele Spurio: una vita per la Polisportiva - Cordoglio ad Offida per la dolorosa scomparsa di Gabriele Spurio, il segretario più longevo della Polisportiva di Offida. ilrestodelcarlino.it A San Martino di Castrozza (TN), in occasione della , grande successo per , giovane atleta di e della Polisportiva Albosaggia. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.