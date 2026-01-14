La pagina social del Comune non può essere un megafono politico

La pagina social del Comune dovrebbe rappresentare uno spazio informativo e accessibile a tutti i cittadini, evitando di diventare un palcoscenico per questioni politiche. È importante che questa piattaforma mantenga una funzione istituzionale, offrendo aggiornamenti utili e trasparenti, senza essere utilizzata come strumento di propaganda. Un uso corretto contribuisce a rafforzare la fiducia e l’interazione tra amministrazione e comunità.

Il duello politico fra opposizione e maggioranza investe anche la pagina Facebook del Comune. "Quella pagina dovrebbe essere la "casa" digitale di tutti i cittadini, un posto dove trovare informazioni utili, orari e scadenze – attacca Fratelli d'Italia –. Invece, sembra che ogni tanto scappi qualche "mi piace" di troppo a contenuti politici. Per questo motivo, il nostro consigliere Giacomo Citi ha deciso di vederci chiaro e ha presentato un'interrogazione ufficiale". Il punto è semplice – si legge nella nota –: "i social del Comune sono pagati con i soldi di tutti e devono restare neutrali. Non possono diventare il megafono di una parte politica o il profilo privato di qualcuno.

