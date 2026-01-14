La nuova stretta di Trump | dal Brasile alla Thailandia gli Usa bloccano le richieste di visto da 75 Paesi

Gli Stati Uniti hanno annunciato una sospensione temporanea delle richieste di visto provenienti da 75 paesi, tra cui Brasile e Thailandia. Questa misura, adottata dall’amministrazione di Donald Trump, mira a rivedere e rafforzare le procedure di controllo dei titoli di viaggio. La decisione interessa diverse nazioni e si inserisce in un quadro di nuove restrizioni sull’immigrazione, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la gestione dei flussi migratori.

Nuova stretta sull'immigrazione negli Stati Uniti. L'amministrazione di Donald Trump ha disposto la sospensione dell'elaborazione delle richieste di visto provenienti da 75 Paesi, in attesa di una revisione complessiva delle procedure di controllo. La misura, secondo quanto riportato da Fox News. Gli Usa sospende le richieste di visto da 75 paesi, tra cui Russia e Iran, Brasile e Somalia - Chiuse le porte ai nuovi viaggiatori negli Stati Uniti per oltre un terzo dei quasi 200 paesi del mondo.

Stretta di Trump sui turisti con l'Esta, al microscopio 5 anni di social - Donald Trump lancia una nuova stretta contro i visitatori stranieri negli Stati Uniti: per entrare in America da turisti bisognerà mettere a nudo le proprie attività sui social. rainews.it

Stretta di Trump sui turisti con l’Esta. Sotto la lente 5 anni di social - Donald Trump lancia una nuova stretta per regolare il movimento dei visitatori stranieri negli Stati Uniti. primaonline.it

