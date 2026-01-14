La stagione 2025–2026 de ‘I Mercoledì del Conservatorio’ prosegue con un appuntamento dedicato alla musica del Novecento francese. La rassegna, che si tiene a Palazzo Naselli Crispi, valorizza l’eccellenza artistica e didattica del conservatorio ’Girolamo Frescobaldi’. Un’occasione per ascoltare composizioni significative e approfondire la ricchezza musicale di quell’epoca, in un contesto che coniuga tradizione e qualità.

Prosegue la stagione 2025–2026 de ‘ I Mercoledì del Conservatorio – Concerti a Palazzo Naselli Crispi ’, rassegna che valorizza l’eccellenza artistica e didattica del conservatorio ’Girolamo Frescobaldi’. Il primo appuntamento del nuovo anno, in programma oggi alle 17.30, è affidato al fascino e alla raffinatezza del repertorio flautistico francese con il concerto ‘ La Flûte Enchantée ’. Protagonista sarà la flautista Stella Ingrosso, affiancata al pianoforte da Asako Uchimura, in un programma che attraversa alcune delle pagine più significative del novecento francese, mettendo in luce la ricchezza timbrica, lirica e virtuosistica del flauto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La musica del Novecento francese apre ‘I mercoledi del conservatorio’

