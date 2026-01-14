La morte di due cani liberi in Puglia a colpi di fucile | l'importanza violata della figura del cane di quartiere

La tragica morte di Billy e Nina, due cani di quartiere uccisi a colpi di fucile a Castellaneta, evidenzia l’importanza di rispettare e tutelare questa figura. I cani di quartiere, riconosciuti legalmente, svolgono un ruolo significativo nelle comunità locali. La vicenda solleva questioni sulla tutela degli animali liberi e sulla necessità di rispettare le normative che ne preservano la sicurezza e il rispetto.

Billy e Nina erano due cani di quartiere, ovvero riconosciuti per legge come tali, che vivevano nella zona di Castellaneta, in provincia di Taranto. Sono stati uccisi raggiunti dai proiettili di un fucile da caccia a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Mentre si cerca il colpevole, l'unico modo perché la loro morte non sia vana è sapere chi sono i "cani collettivi" e quanto è importante ma ancora carente la loro tutela in Italia.

Billy e Bianca brutalmente uccisi a fucilate: l’esecuzione di due cani di quartiere in provincia di Taranto lascia senza parole - Due cani di quartiere, Billy e Bianca, sono stati brutalmente uccisi a fucilate tra Grottaglie e Fragagnano: un episodio di violenza inaudita ... greenme.it

Taranto, cani uccisi a fucilate, OIPA: “I responsabili non restino impuniti. Allerta per gli altri randagi in zona” - Allerta per gli altri randagi in zona” L’OIPA (Organizzazione Internazionale ... ilsipontino.net

Taranto. Proseguono le indagini sulla morte dei due cani, che erano conosciuti dal vicinato facebook

