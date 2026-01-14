La mobilità elettrica va a scuola E’ il progetto marcato Ewiva

Ewiva, joint venture tra Enel X e Gruppo Volkswagen, promuove la mobilità elettrica in Italia attraverso la rete di ricarica ultra-veloce. In Toscana, a Lucca, ha avviato la seconda edizione di “E-mobility@school”, un progetto formativo dedicato a studenti e docenti per approfondire la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale, contribuendo a sensibilizzare le nuove generazioni verso un futuro più sostenibile.

Ewiva, l’azienda nata grazie alla joint venture tra Enel X e Gruppo Volkswagen per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia attraverso la realizzazione della più grande rete di ricarica ultra-veloce del Paese, ha lanciato ufficialmente anche sul territorio lucchese la seconda edizione di “E-mobility@school - Il viaggio elettrizzante inizia oggi”, un percorso formativo pensato per avvicinare studenti e docenti al tema della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale. Il progetto, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato in collaborazione con Neways, è gratuito e si rivolge agli istituti secondari di secondo grado su tutto il territorio nazionale, da nord a sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Enel e la mobilità elettrica, l’infrastruttura intelligente verso un futuro sostenibile Leggi anche: Ford e Renault uniscono le forze, svolta strategica per la mobilità elettrica. E non solo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mazzoncini, 'A2a tiene rotta su mobilità elettrica nonostante ostacoli'. Inaugurata a Monza la prima stazione di ricarica a 100 Kwh/h #ANSA x.com Mazzoncini, 'A2a tiene rotta su mobilità elettrica nonostante ostacoli'. Inaugurata a Monza la prima stazione di ricarica a 100 Kwh/h #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.