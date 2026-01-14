La manifestazione per la sicurezza a Boccea | I cittadini non possono più vivere ostaggio della criminalità

Il Comitato Boccea Sicura organizza una manifestazione pubblica per evidenziare le difficoltà legate alla sicurezza nel quartiere. L’evento, a cui parteciperà anche Daniele Giannini della Lega Lazio, mira a sensibilizzare le istituzioni e la comunità sulla necessità di interventi concreti per contrastare la criminalità e garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Una manifestazione pubblica per dire basta alla criminalità. Questa è l’iniziativa promossa dal Comitato Boccea Sicura e a cui parteciperà Daniele Giannini dirigente regionale della Lega a Roma e nel Lazio per esprimere la loro insoddisfazione in merito al tema sicurezza nel quadrante Boccea. 🔗 Leggi su Romatoday.it

